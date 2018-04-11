Небензя назвал проект резолюции США по химатакам в Сирии непроходным

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США по расследованию «применения химического оружия» в Сирии, который был заблокирован на заседании Совета Безопасности ООН, был изначально непроходным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Резолюция, которую мы заветировали, она была изначально непроходная, и об этом прекрасно знали наши партнеры. Они знали чем закончится ее постановка на голосовании. И мы об этом говорили», — сказал Небензя.

Ранее Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии. При этом российский проект резолюции также не был принят.