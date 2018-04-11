Постпред России при ООН: Москва возмущена бездоказательным заявлением ВОЗ

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что Москва возмущена бездоказательным заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пострадавших от предполагаемой химатаки в сирийской Думе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы жестко потребовали опровержения. Сами представители ВОЗ были вынуждены отметить, что у них нет данных применения химического оружия в Думе и что вся эта информация основывается на источниках, находящихся далеко за пределами Сирии, в турецком Газиантепе. Поэтому у нас возникают очень серьезные вопросы к этой организации», — сказал Гатилов.

Реклама

Он также подчеркнул, что Москва была возмущена публикацией бездоказательного сообщения ВОЗ.

Ранее Гатилов заявил, что России потребовала от ВОЗ предоставить конкретные источники информации о 500 пострадавших в Думе.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что около 500 человек обратились в медучреждения с симптомами химического отравления после предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.