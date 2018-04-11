СМИ: Мэй готова присоединиться к удару по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова присоединиться к военным действиям против «режима» президента Сирии Башара Асада, в качестве ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источник.

По данным издания, Мэй собирается принять данное решение без согласования с парламентом страны.

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Как отмечается, решение премьера связано с тем, что она не хочет повторения химических атак в Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва убеждена, что выдуманный предлог якобы использования химического оружия в сирийской Думе не может быть поводом для силовых действий.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.