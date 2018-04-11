Россия потребовала от ВОЗ назвать источник информации о 500 пострадавших в Думе

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что Москва потребовала от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предоставить конкретные источники информации о 500 пострадавших в Думе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы попросили назвать так называемых партнеров из сектора здравоохранения, на которые ссылается ВОЗ, и назвать в какие конкретно медицинские учреждения обратились все пострадавшие 500 человек, кто просчитывал это число, кто ставил диагнозы, устанавливал причины смерти и так далее», — сказал Гатилов.

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По его словам, «собеседники в ВОЗ оказались неспособны дать исчерпывающие ответы в отношении тех утверждений, которые содержатся в этом заявлении».

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что около 500 человек обратились в медучреждения с симптомами химического отравления после предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.