СМИ назвали дату отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу

Первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) планирует 12 апреля отправиться в Сирию для проверки сообщений о химическом инциденте в городе Дума в Восточной Гуте, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Первая группа специалистов ОЗХО по плану отправится в Сирию в четверг (12 апреля). В пятницу (13 апреля) к ней должна присоединиться вторая группа экспертов», — заявил источник.

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По данным агентства, миссия прибудет в Бейрут, откуда и должна будет поехать в Сирию.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии. Аналогичный российский проект резолюции также не был принят.