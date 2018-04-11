В Госдуме заявили о намерении подать иск против Трампа

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин считает возможным подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа за преступления против человечества после его заявлений о ракетном ударе по Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что к этому идет… Одна из мер, я думаю,… подать на него в международный суд, потому что без доказательства, мало того, обвинять, готовиться к нанесению ответного удара — это военное преступление, это преступление против человечества», — сказал Швыткин.

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Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что готовность США применить в Сирии силу на абсолютно фейковом основании — повод для серьезного разговора в СБ ООН и на других международных площадках.

11 апреля Трамп призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.