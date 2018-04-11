Песков высказался о ситуации вокруг возможной химатаки в Сирии

Ситуация с якобы применением химоружия в сирийской Думе должна быть объективно расследована. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«В Кремле все являются сторонниками того, чтобы действительно произошло объективное расследование этой ситуации, с тем чтобы появились какие-то заслуживающие доверия данные, а мы не основывались в суждениях на слухах и пустых каких-то сообщениях в средствах массовой информации, это слишком ответственная материя, чтобы делать такие ни на чем не зиждущиеся выводы», — отметил Песков.

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Он также указал, что заявления о чудовищных последствиях применения химоружия в Сирии не основываются на реальных данных.

«Мы не согласны с такими словами. Более того, мы считаем, что такая информация о каких-то чудовищных последствиях применения химического оружия в Думе не основывается на реальных данных», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп раздумывает над ударом по Сирии после неподтвержденных сообщений о химатаке.