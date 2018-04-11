Самолет потерпел крушение в Алжире, десятки погибших

Военный самолет потерпел крушение в Алжире. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, крушение произошло между городами Буфарик и Блида. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передает, что самолет упал в аэропорту Буфарика.

По предварительной информации, в результате погибли десятки человек. Reuters, ссылаясь на местные СМИ, сообщает о ста пассажирах на борту судна.

Sky News Arabia также публикует запись с места крушения. Виднеется густой черный дым и огонь, вокруг обломков собрались десятки человек.