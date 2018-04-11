Потспред России при ООН обеспокоился угрозами США в адрес Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что угрозы США по Сирии могут привести мир к печальным и тяжелым событиям, передает РИА «Новости».

«Те угрозы, которые вы [США] сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень и очень печальных и тяжелых событий. Я еще раз просил бы вас: воздержитесь от тех планов, которые вы, возможно, вынашиваете по Сирии», — сказал Небензя.

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Ранее сообщалось, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии. Аналогичный российский проект резолюции также не был принят.

«То, что вы не приняли эту резолюцию (российскую резолюцию по поддержке ОЗХО в Сирии. — «Газета.Ru»), говорит о том, что, к сожалению, моим американским партнерам и коллегам никакое расследование не требуется ... Но я надеюсь, что миссия ОЗХО скоро доедет до Сирии и займётся тем, что является ее прямым мандатом — установить факты, которые произошли в Думе», — сказал постпред.

Ранее также сообщалось, что Совбез ООН не принял проект российской резолюции в поддержку миссии ОЗХО в Сирии.