Совбез ООН приостановлен для переговоров по российской резолюции по Сирии

Постпред Перу при Совете Безопасности ООН Густаво Меса-Куадра заявил, что встреча по сирийскому вопросу приостановлена для консультаций по проекту резолюции России в поддержку отправки экспертов ОЗХО в Думу, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Совбез ООН не принял резолюцию России по химатакам в Сирии.

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Постоянный представитель Швеции Олоф Скуг запросил проведение дополнительных переговоров по проекту российской резолюции.

«Мы хотим быстрых и решительных действий, чтобы Совет Безопасности продемонстрировал коллективную ответственность. Но я не уверен, что мы исчерпали все возможности для этого», — сказал он.

Ранее также сообщалось, что Россия заблокировала проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии.