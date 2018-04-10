Госдеп: США уверены в применении химоружия в сирийской Думе

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что власти страны уверены, что в сирийской Думе было применено химическое вещество, однако пока не могут точно сказать, какое именно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы точно знаем, что какое-то вещество было использовано, было применено химическое вещество, но на этот момент мы не уверены, что именно было применено», — сказала Науэрт.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о возможном военном ответе на предполагаемую химатаку в Сирии будет оглашено в ближайшие дни.

При этом российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.