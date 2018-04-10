ОЗХО направит миссию в сирийскую Думу

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит экспертов в сирийскую Думу для расследования предполагаемого применения химического оружия. Об этом сообщается на сайте организации.

«Технический секретариат ОЗХО попросил власти Сирийскую Арабскую Республику принять необходимые меры для развертывания в стране группы экспертов», — говорится в сообщении.

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При этом данное обращение совпало с просьбой САР и России расследовать заявления о применении химоружия в Думе.

Как отмечается, группа экспертов отправиться в Сирию в ближайшее время.

Ранее в МИД Франции рассказали о применении хлора при химатаке в Сирии.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «ясными и очень четкими» доказательства химатаки в Сирии. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.