Из Думы за сутки вывели более 3,6 тысяч боевиков и членов их семей

Минобороны России сообщило, что из Думы в Восточной Гуте за сутки вывели более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей, передает РИА «Новости».

За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 3 627 боевиков и членов их семей. Они перевезены на 70 автобусах на север провинции Алеппо.

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«Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 161 207 человек», — сообщили в ведомстве.

В российском военном ведомстве также добавили, что наблюдать за выводом боевиков и членов их семей можно на официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени.

Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия прекращены, добавили в ведомстве.