Дипломаты назвали предполагаемую дату голосования по резолюции США о химатаках в Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли призвала Совбез проголосовать по проекту резолюции о применении химического оружия в Сирии во вторник, 11 апреля, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается, что резолюция заложит основу для расследования химической атаки в сирийском городе Дума, в которой, по сообщениям СМИ, погибло как минимум 70 человек.

Ранее Хейли пообещала, что США ответят на сирийские химатаки независимо от решения Совета безопасности ООН. Также ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку и заявил, что у Соединенных Штатов есть «очень хорошие ответы» на вопрос, кто несет ответственность за применение химического оружия. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.