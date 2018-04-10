США пообещали ответить на применение химического оружия в Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что страна примет меры в ответ на предполагаемую химическую атаку в Сирии, если Совбез ООН не сможет защитить мирных жителей, передает РИА «Новости».

«Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрируют свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят», — сказала Хейли.

Ранее сообщалось, что глава британского МИДа Борис Джонсон и госсекретарь США Джон Салливан обсудили предполагаемую химатаку в Сирии — они также сочли необходимым ответить на факт применения химического оружия. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.