В Кремле отреагировали на информацию о возможной химатаке в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о возможном применении химоружия в Думе без проведения расследования неправильно и опасно, передает РИА «Новости».

«Пока необходимо очень тщательно разобраться с тем, что произошло в Думе, и, безусловно, не имея этой информации делать какие-то заключения неправильно и опасно», — сказал Песков.

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По его словам, никто не обладает исчерпывающей информацией, пока не было расследований на эту тему.

«Без какой-то проверки, без расследования, опять же делать выводы неверно, в корне неверно», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что обстановка в регионе «действительно напряженная», и выразил надежду на то, что третьи страны не будут дестабилизировать ситуацию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о том, что российские военные заранее предупреждали о подготовке на сирийской территории провокации с использованием химоружия.