Путин не контактировал с властями Израиля после удара по авиабазе в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства России Владимир Путин не контактировал с руководством Израиля во время авиаудара по Сирии, передает РИА «Новости».

«Контактов у Путина с израильскими коллегами не было», — ответил Песков.

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При этом он уточнил, что Россия по соответствующим каналам ведет общение с израильской стороной по инциденту с нанесением удара по сирийской авиабазе.

«Безусловно, это является поводом для нашей обеспокоенности и по соответствующим каналам общение с израильской стороной ведется», — сказал Песков.

Ранее в Минобороны России заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.

По имеющимся данным, три ракеты достигли западной части аэродрома. Кроме того, отмечается, что среди российских советников в Сирии пострадавших нет.