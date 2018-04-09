Лавров прокомментировал ситуацию в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о том, что российские военные заранее предупреждали о подготовке на сирийской территории провокации с использованием химоружия, передает РИА «Новости».

«Наши военные, находящиеся в Сирийской Арабской республике, на «земле», так сказать, предупреждали не однократно, что готовится по всем признакам серьезная провокация. Об этом и сирийское правительство говорило», — отметил Лавров.

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Он подчеркнул, что российская сторона не возражает против проведения расследования предполагаемой химатаки. Лавров также прокомментировал удар по сирийской авиабазе.

«Тут надо разбираться. Там сообщений много о том, кто летал, кто не летал. В Вашингтоне, по крайней мере, на данный момент, отрицали, что эти удары наносили американцы или кто-либо из членов их коалиции», — заявил Лавров.

По его словам, это «очень опасное» развитие событий.

Ранее в Минобороны России заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.