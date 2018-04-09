Франция заявила о непричастности к авиаудару по сирийской военной базе

Франция заявила о непричастности к авиаудару по сирийской авиабазе в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя генштаба французской армии Патрика Штайгера.

«Это были не мы», — заявил Штайгер.

СМИ сообщили об инциденте 9 апреля. ПВО Сирии удалось сбить восемь ракет. Однако, в результате атаки погибли и пострадали несколько человек. Позднее несколько официальных лиц США заявили, что Соединенные Штаты не наносили ракетного удара по сирийской авиабазе. Представитель военного ведомства Израиля отказался комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе T-4 в провинции Хомс.

Ранее Пентагон заявил, что в настоящий момент не осуществляет авиаударов по Сирии.