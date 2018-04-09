Израиль отказался комментировать удар по авиабазе в Сирии
Представитель военного ведомства Израиля отказался комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе T-4 в провинции Хомс, передает РИА «Новости».
«Мы это не комментируем», — заявил агентству представитель пресс-службы ведомства.
Ранее сирийское агентство SANA опубликовало видеозапись ракетного удара по авиабазе в провинции Хомс.
Реклама
Также стало известно о погибших при ракетном ударе по авиабазе Сирии.
9 апреля СМИ сообщили, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами. В свою очередь Пентагон ответил на обвинения в причастности к авиаудару по Сирии.