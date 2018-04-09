Израиль отказался комментировать удар по авиабазе в Сирии

Израильский противоракетный комплекс Arrow 2 во время презентации для журналистов на военной базе... Nir Elias/Reuters

Представитель военного ведомства Израиля отказался комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе T-4 в провинции Хомс, передает РИА «Новости».

«Мы это не комментируем», — заявил агентству представитель пресс-службы ведомства.

Ранее сирийское агентство SANA опубликовало видеозапись ракетного удара по авиабазе в провинции Хомс.

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Также стало известно о погибших при ракетном ударе по авиабазе Сирии.

9 апреля СМИ сообщили, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами. В свою очередь Пентагон ответил на обвинения в причастности к авиаудару по Сирии.