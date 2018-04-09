Reuters: США внесли ясность в сообщения об авиаударах по Сирии

Несколько официальных лиц США заявили, что Соединенные Штаты не наносили ракетного удара по сирийской авиабазе Тийфор (Т-4) в провинции Хомс. Об этом сообщает Reuters.

По словам источников агентства, США не причастны к данной атаке.

Ранее СМИ сообщили о погибших при ракетном ударе по авиабазе Сирии.

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Также стало известно, что системы сирийской ПВО сбили ракеты, направленные на авиабазу Тийфор (Т-4) в провинции Хомс.

9 апреля СМИ сообщили, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами. В свою очередь в Пентагоне отреагировали на эти сообщения.