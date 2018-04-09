СМИ сообщили о погибших при ракетном ударе по авиабазе Сирии

В результате ракетной атаки по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс погибли несколько человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское национальное агентство SANA.

По словам источника агентства, ПВО Сирии удалось сбить восемь ракет. Однако, в результате атаки погибли и пострадали несколько человек.

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При этом агентство не приводит точное количество жертв и пострадавших.

Ранее СМИ сообщили, что системы сирийской ПВО сбили ракеты, направленные на авиабазу Тийфор (Т-4) в провинции Хомс.

9 апреля СМИ сообщили, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами. В свою очередь в Пентагоне отреагировали на эти сообщения.