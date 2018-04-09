Источник: ПВО Сирии отразила ракетную атаку на авиабазу в провинции Хомс

Системы сирийской ПВО сбили ракеты, направленные на авиабазу Тийфор (Т-4) в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«ПВО Сирии уничтожила несколько ракет, которыми была атакована авиабаза Тийфор. Ракеты упали в окрестностях аэродрома», — заявил источник.

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По его словам, пострадавших в результате ракетного удара нет.

Ранее сообщалось, что Пентагон отреагировал на сообщения об авиаударе по Сирии.

9 апреля СМИ сообщили, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами.

Также сообщалось, что в Белом доме допускают возможность авиаудара по Сирии из-за сообщений о предполагаемых химатаках в сирийской Думе.

При этом в Министерстве обороны России назвали фальшивкой заявления о химатаке в Сирии. При этом в МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.