СМИ: сирийская авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетному удару

Сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское национальное агентство SANA.

«Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США», — передает агентство со ссылкой на источник.

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Как отмечается, ПВО сирийской армии открыли огонь по ракетам направленным на авиабазу.

Ранее сообщалось, что в Белом доме допускают возможность авиаудара по Сирии из-за сообщений о предполагаемых химатаках в сирийской Думе.

При этом в Министерстве обороны России назвали фальшивкой заявления о химатаке в Сирии. При этом в МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.