МИД Канады прокомментировал сообщения о химатаках в сирийской Думе

Министр иностранных дел Канады Христи Фриланд призвала привлечь к ответственности исполнителей предполагаемой химической атаки в сирийской Думе в Восточной Гуте. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Канада потрясена сообщениями о (предполагаемом) применение химического оружия режимом Асада в Восточной Гуте 7 апреля <...> Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявила Фриланд.

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Она также подчеркнула, что Канада осуждает «режим Асада» и его сторонников, Россию и Иран.

Ранее в Министерстве обороны России назвали фальшивкой заявления о химатаке в Сирии. При этом в МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.