Трамп и Макрон обменялись данными по химатаке в сирийской Думе

Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись данными, которые якобы подтверждают применение химического оружия в сирийской Думе, передает РИА «Новости».

«Президент Эммануэль Макрон обсудил с президентом США ситуацию в Сирии. Президент Французской республики решительно осудил химические атаки против населения Думы в Восточной Гуте. Президент республики и президент США обменялись информацией и данными анализа, подтверждающими использование химического оружия», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Ранее в Министерстве обороны России назвали фальшивкой заявления о химатаке в Сирии. При этом в МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.