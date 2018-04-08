В Минобороны назвали фальшивкой заявления о химатаке в Сирии

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко назвал открытие гуманитарного коридора для вывода боевиков из города Дума в Восточной Гуте доказательством того, что химическое оружие не применялось в данном районе, передает РИА «Новости».

«Никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада — не более, чем очередная фальшивка», — сказал Евтушенко.

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Он также сообщил, что за сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 217 человек, в провинции Хомс — 250 человек, в провинции Дейр-эз-Зор — 500 человек.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон сообщили о достижении договоренностей с боевиками о разоружении и выводе из Думы.