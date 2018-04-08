Шойгу поздравил с Пасхой военнослужащих России

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с Пасхой военнослужащих и ветеранов вооруженных сил России. Поздравление опубликовано на сайте Минобороны.

«От всего сердца поздравляю православных христиан, всех военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил России, отмечающих светлое Христово Воскресение! Каждую весну великий праздник святой Пасхи наполняет сердца людей искренней радостью и любовью, стремлением творить добро. Он имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры и надежды. Многолюдные пасхальные празднования, которые широко проходят по всей нашей большой стране, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и традиций, сохранению богатейшего исторического и культурного наследия России», — говорится в поздравлении.

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По словам Шойгу, православие сберегало веру в правое дело и неизбежную победу, в идеалы милосердия и сострадания. Он подчеркнул, что эти качества и сегодня отличают солдат и офицерский корпус Российской армии.

Ранее сообщалось, что Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.