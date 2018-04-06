Путин заявил о наращивании военного потенциала НАТО у границ России

Президент России Владимир Путин заявил о наращивании военного потенциала НАТО у российских границ, передает РИА «Новости».

«Ситуация меняется, причем меняется быстро и постоянно. И в пограничной, и в других сферах появляются новые вызовы и задачи. Так, вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних регионах с Россией», — сказал Путин.

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Президент также подчеркнул, что граница страны должна оставаться хорошо защищенной и максимально прозрачной.

Данное заявление он сделал в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности России.

Ранее Министерство иностранных дел России обвинило НАТО в ослаблении безопасности в Европе.