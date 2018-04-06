Минобороны: 19 иностранных самолетов провели разведку у границ России

В Минобороны России заявили, что за неделю 19 иностранных самолетов вели разведку у российских границ. Об этом пишет газета «Красная звезда».

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, российским истребителям дежурных сил ПВО пришлось один раз подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.

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Ранее в Минобороны России заявили, что 23 иностранных самолета провели разведку у российских границ.

При этом военнослужащим дежурных сил ПВО шесть раз приходилось осуществлять вылеты для перехвата и сопровождения иностранных бортов.