Минобороны: 19 иностранных самолетов провели разведку у границ России
В Минобороны России заявили, что за неделю 19 иностранных самолетов вели разведку у российских границ. Об этом пишет газета «Красная звезда».
«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — отметили в ведомстве.
Как отмечается, российским истребителям дежурных сил ПВО пришлось один раз подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
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Ранее в Минобороны России заявили, что 23 иностранных самолета провели разведку у российских границ.
При этом военнослужащим дежурных сил ПВО шесть раз приходилось осуществлять вылеты для перехвата и сопровождения иностранных бортов.