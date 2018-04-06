Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии самоходных гаубиц

Государственный департамент США одобрил продажу Саудовской Аравии самоходных гаубиц на $1,31 млрд. Об этом сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) США.

«Предполагаемая продажа этих орудий будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнера, который продолжает играть важную роль в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, Саудовская Аравия запросила 180 самоходных гаубиц M109A5/A6. В свою очередь США обязаны обеспечить поставку запасных частей, техническую поддержку и вооружений при продаже.

Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых ракетных комплексов на $670 млн.