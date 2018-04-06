США намерены направить до 4 тысяч военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены отправить от двух до четырех тысяч военнослужащих Национальной гвардии на границу с Мексикой. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, военные будут охранять границу пока большая часть стены с Мексикой не будет построена.

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При этом Трамп не уточнил, согласовано ли финансирование данной инициативы с конгрессом США.

Как отмечает агентство, при экс-президенте США Джордже Буше на границу с Мексикой были отправлены более шести тысяч военных Национальной гвардии.

Тогда они выполняли функции поддержки, направленные на освобождение федеральных агентов США.

Ранее Трамп призвал мобилизовать армию для охраны границы с Мексикой. Впоследствии в Мехико потребовали объяснить подобные планы Вашингтона.