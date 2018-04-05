На Украине переименовали ВДВ

Верховная рада приняла президентский закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска Вооруженный сил Украины. Об этом сообщает «112 Украина».

«За» проголосовали 236 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, такая инициатива возникла потому, что аббревиатура названия Высокомобильных десантных войск (ВДВ) совпадает с названием российских Воздушно-десантных войск, и такое совпадение «вызывает негативное отношение».

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Инициатором выступил президент Украины Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве улицу Маршала Жукова могут переименовать в улицу Кубанской Украины.