На Украине переименовали ВДВ
Верховная рада приняла президентский закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска Вооруженный сил Украины. Об этом сообщает «112 Украина».
«За» проголосовали 236 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, такая инициатива возникла потому, что аббревиатура названия Высокомобильных десантных войск (ВДВ) совпадает с названием российских Воздушно-десантных войск, и такое совпадение «вызывает негативное отношение».
Реклама
Инициатором выступил президент Украины Петр Порошенко.
Ранее сообщалось, что в Киеве улицу Маршала Жукова могут переименовать в улицу Кубанской Украины.