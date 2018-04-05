В Южной Корее разбился истребитель

На территории Южной Кореи разбился военный самолет, передает агентство «Ренхап».

Сообщается, что крушение произошло в уезде Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто, в 300 км от Сеула. По данным агентства, самолет врезался в гору. Предполагается, что это был истребитель.

Ранее агентство «Ренхап» передавало, что США и Южная Корея приступили к совместным военным учениям. По данным агентства, в учениях задействованы 300 тыс. военнослужащих все родов войск Южной Кореи, а также 11,5 тыс. американских солдат, в том числе с военных баз за рубежом. Отмечалось, что во время учений использовались лишь оборонительные средства, чтобы не раздражать власти Северной Кореи.