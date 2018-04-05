У США и ЕС возникли разногласия по ядерной сделке с Ираном

Европейский союз не намерен менять или вырабатывать дополнительное соглашение по ядерной сделке с Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне.

«Это не позиция Европы», — сказал источник, отвечая на вопрос, готовы ли страны ЕС принять дополнительное соглашение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану.

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В данный момент Соединенные Штаты и Великобритания, Франция и Германия обсуждают сделку с Ираном.

«Мы обсуждаем не дополнительное соглашение, а вопросы, выходящие за рамки СВПД», — подчеркнул источник.

При этом он отметил, что соглашение, которое фиксировало бы новые положения, может быть выработано в будущем.

Ранее сообщалось, что вице-президент Майк Пенс пригрозил выходом США из иранской ядерной сделки.