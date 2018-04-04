Шойгу рассказал, что подталкивает страны к новой гонке вооружений

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к новой гонке вооружений подталкивают претензии некоторых стран на исключительность, передает РИА «Новости».

«Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений», — заявил Шойгу.

Реклама

Он добавил, что объединение усилий России, Ирана, вооруженных сил Сирии и возможностей международной коалиции позволило бы быстрее и с меньшими потерями уничтожить террористов в регионе.

Ранее Путин заявил об опасности ИГ после ее военного поражения.

«Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.