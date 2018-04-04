Путин заявил об опасности ИГ после ее военного поражения

Российский президент Владимир Путин заявил об опасности террористической группировки «ИГ», несмотря на ее военное поражение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на речь приветствия главы государства участникам Московской конференции по международной безопасности, которую зачитал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка (ИГ) сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры», — говорится в приветствии.

Реклама

Также президент отметил, что необходимо думать о новых формах многостороннего взаимодействия, которые бы закрепили успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и предотвратили дальнейшее распространение этой угрозы.

Ранее Генштаб России заявил о полном освобождении Сирии от ИГ.

«Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.