«Алмаз-Антей»: российский радар имел возможности для фиксации пуска зенитной ракеты по МН17

В концерне «Алмаз-Антей» опровергли сообщение Совместной следственной группы по расследованию крушения Boeing-777 на Украине о том, что ракета, сбившая в 2014 году MH17, могла быть невидима для российских радаров, сообщает РИА «Новости».

В официальном ответе концерна га заявление Следственной группы говорится, что российская радиолокационная система (РЛС) в Ростовской области в 2014 году не фиксировала пуск по малайзийскому Boeing-777 зенитной ракеты с восточного направления, хотя полностью располагала необходимыми техническими возможностями.

Реклама

«Анализ первичной радиолокационной информации трассового радиолокационного комплекса «Утес-Т», расположенного на позиции «Усть-Донецк» Ростовского зонального центра Единой системы воздушного движения (Ростовская область, РФ), специалистами АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» показывает, что объектов, двигающихся к самолету Boeing-777 с восточного направления, первичным радиолокатором ТРЛК «Утес-Т» не обнаружено», — говорится в материалах российского концерна.

По информации «Алмаз-Антея», если бы пуск из «Бука» был произведен из района, который указывает следственная группа, пуск и полет ракеты были бы зафиксированы российским радаром, поскольку ракета двигалась бы со скоростью 600-620 м/сек.

Совместная следственная группа, которая занимается расследованием крушения Boeing-777 на Украине, 3 апреля объявила, что ракета, сбившая самолет, могла быть невидима для российских радаров.