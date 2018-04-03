Путин и Эрдоган договорились ускорить сроки поставки С-400 Турции

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Анкаре заявил, что договорился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ускорить сроки поставки Турции зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Конечно, обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической области, в частности, ход реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что реализация контракта на поставку в Турцию российских С-400 является приоритетом.