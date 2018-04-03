Глава Минобороны Сербии пообещал Шойгу не поддерживать санкции против России

Министр обороны Сербии Александр Вулин на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что страна отказывается участвовать в антироссийских санкциях и поддерживать антироссийскую истерику. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

«Россия всегда может рассчитывать на то, что пока президентом Сербии является Александр Вучич, Сербия никогда не будет вводить антироссийские санкции и не будет участвовать в антироссийской истерике», — сказал он.

Реклама

Вулин также отметил братский характер отношений двух стран и попросил российского министра обороны передать поздравления президенту РФ Владимиру Путину «с большой демократической победой» от всего сербского народа и президента Сербии Александра Вучича.

Ранее сообщалось, что швейцарский депутат выступила за отмену антироссийских санкций.