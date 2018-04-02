Лавров ответил на слова Трампа про вывод сил из Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о скором выводе американских сил из Сирии, передает РИА «Новости».

«Если президент США заявил о скором выводе американских сил из Сирии, это означает, что он по крайней мере привержен прежним заявлениям о том, что после победы над ИГ США из Сирии уйдут. Будем смотреть», — заявил Лавров.

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По его словам, это говорит о том, что Трамп привержен своим обещаниям.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.