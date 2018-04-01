Министр обороны Британии вновь предупредил о «российской угрозе»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что правительству страны следует работать над повышением оборонных возможностей Британии из-за «растущей угрозы со стороны России». Об этом пишет The Telegraph.

»(Президент России Владимир) Путин использует растущие гибридные возможности для разрушения, подрыва и оказания влияния на страны по всему миру», — сказал Уильямсон.

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По его словам, Великобритании «жизненно необходимо» продолжить развитие своих оборонных возможностей, чтобы противостоять подобным «угрозам» и обеспечить безопасность своей страны.

Ранее Уильямсон рассказал об угрозе со стороны России.