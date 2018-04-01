США и Южная Корея приступили к совместным учениям

США и Южная Корея приступили к очередным крупномасштабным военным учениям, передает «Ренхап».

По данным агентства, в учениях задействованы 300 тысяч военнослужащих все родов войск Южной Кореи, а также 11,5 тысяч американских солдат, в том числе с военных баз за рубежом.

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Как отмечается, во время учений будут использоваться лишь оборонительные средства, чтобы не раздражать власти Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея решили продолжить совместные учения.