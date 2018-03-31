Армия САР освободила от террористов все города Восточной Гуты

Сирийские правительственные войска освободили от террористов все города и населенные пункты в Восточной Гуте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление командования.

«Восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты в пригороде Дамаска», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что боевые действия проводились совместно с союзными и дружественными войсками.

Ранее Минобороны России отчиталось о количестве покинувших Восточную Гуту.