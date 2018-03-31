Минобороны отчиталось о количестве покинувших сирийскую Восточную Гуту

Район Восточная Гута в Сирии покинули более 150 тыс. человек с начала действия гумпауз, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра (по примирению враждующих сторон) организован выход более 150 тысяч человек», — сообщили в ведомстве.

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В сообщении отметили, что возвращение мирных жителей происходит из населенных пунктов Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль и других.

Ранее сообщалось о 40 тысячах людей, выведенных из Восточной Гуты за неделю.