Совбез ООН проведет совещание по вопросу сектора Газа

Совбез ООН проведет экстренное совещание после столкновений на границе Израиля и сектора Газа, gthtlftn Reuters.

Отмечается, что в результате инцидента погибли 14 человек.

25 марта израильские ВВС нанесли удар по базе боевиков в секторе Газа, после попытки группы палестинцев проникнуть через границу.

Израильская авиация нанесла удар в качестве ответа на инцидент в субботу, 24 марта, когда группа палестинцев проникла через разделительный забор на сторону границы Израиля и попыталась поджечь стоявшую там строительную технику.