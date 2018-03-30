В Сирии погиб британский военный

Солдат специальных сил Великобритании погиб при взрыве самодельной бомбы, сообщает Sky News со ссылкой на британское министерство обороны.

«С сожалением подтверждаем, что вчера в Сирии был убит один из членов вооруженных сил Великобритании», — сообщил пресс-секретарь министерства.

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Отмечается, что в результате взрыва также погиб один американский военный, были ранены еще пять солдат коалиции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска уйдут из Сирии «очень скоро».