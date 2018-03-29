Франция решила направить войска для помощи курдам в сирийский Манбидж

Власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже, передает РИА «Новости».

Отмечается, что делегация SDF встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам представителя делегации, глава Пятой Республики намерен «в самом скором времени» направить в Манбидж подразделения спецназа французской армии. Их численность не называется. Сообщается, что операция будет проводиться в координации с военными США.

Ранее курдская администрация Сирийского региона Африн пообещала Анкаре партизанскую войну по всему региону.