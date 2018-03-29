В Минобороны назвали глупостью данные об обмане истребителями Израиля радаров России

Информация СМИ, что израильские истребители обманули радары России в Сирии и провели разведку на большой высоте, является полной глупостью, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что «израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте» - полная глупость», — сказал он.

Как отметил источник, любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран. Со времен сбитого американского У-2 над территорией Советского Союза никто не пытается на большой высоте нарушать чужое воздушное пространство.