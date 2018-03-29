Москва предложила созвать сессию ОЗХО в связи с делом Скрипалей

Москва предложила созвать 4 апреля внеочередную сессию ОЗХО в связи с делом Скрипалей, передает РИА «Новости» заявление главы МИД Сергея Лаврова.

«Для того чтобы добиться нормального разговора, для того, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать… 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы — уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде», — сказал Лавров.

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Ранее Сергей Лавров назвал обвинения британской стороны в адрес Москвы в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «глумлением над международным правом».

Позже Лавров заявил, что российская сторона требует предоставления консульского доступа к Юлии Скрипаль.